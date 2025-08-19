В Сургуте завершают строительство парковки у поликлиники №4

В 37-м микрорайоне Сургута почти достроили большую открытую парковку рядом с поликлиникой №4. Готовность объекта сейчас составляет около 80%, и уже скоро горожане смогут ей пользоваться, рассказал заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

«Проблема с парковкой здесь существовала давно. После разработки проекта и прохождения экспертизы, в прошлом году был заключен контракт на строительство. Сейчас уже укладываем асфальтобетонное покрытие – начали с дальнего края и движемся в сторону улицы Киртбая», − отметил он.

Парковка рассчитана на 219 машино-мест. Она станет частью общего общественного пространства и будет доступна всем жителям микрорайона, то есть никаких шлагбаумов и ограничений не планируется. Кроме того, объект будет связан с небольшой стоянкой за поликлиникой со стороны улицы Рябиновой на 12 мест.

«В позапрошлым году мы уже реализовали небольшую парковку, которая находится за поликлиникой. И по результатам завершения строительства этого объекта, эти два объекта будут связаны. Планируется сквозной проезд вокруг непосредственно поликлиники, что также обеспечит дополнительную логистику на этой территории», − подчеркнул Арменчу.

По его словам, площадь асфальтобетонного покрытия составит около девяти тысяч квадратных метров, дополнительно уложат полторы тысячи квадратных метров тротуарной плитки. Также на объекте предусмотрены освещение, видеонаблюдение и переустройство инженерных коммуникаций.

Работы ведет компания «ЮВиС». Начальник участка СК «ЮВиС» Владимир Зябькин уточнил: на площадке задействовано 11 рабочих и 12 единиц техники, все идет по графику.

Стоимость строительства составляет 93 миллиона рублей. Эти средства выделены из бюджета города.

Напомним, в Сургуте стартовало строительство новой автомобильной дороги, которая соединит улицу Игоря Киртбая с Тюменским трактом. Магистраль будет четырехполосной, с разделительной полосой, освещением, видеонаблюдением, светофорами, велодорожками и остановками. Также предусмотрена ливневая канализация. Завершить стройку планируется осенью 2026 года, а ввести дорогу в эксплуатацию − до конца того же года.