Сургут готовится к празднованию Дня государственного флага России

Сургут готовится к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации. Главные мероприятия состоятся 20 августа на центральной площади города. В 19:00 здесь пройдет торжественная церемония поднятия государственного флага.

Ключевым событием вечера станет концерт знаменитого творческого коллектива «Хор Турецкого». Выступление пройдет при поддержке правительства Югры в рамках регионального проекта «Гастрольная карта Югры».

Глава Сургута Максим Слепов отметил, что концерт станет подарком жителям к нескольким значимым датам: Дню флага России, Дню работников нефтяной и газовой промышленности и 60-летию присвоения Сургуту статуса города. Он подчеркнул, что именно в Сургуте стартует окружное турне коллектива, программа которого посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Песни Победы» смогут послушать все желающие. Вход на концерт будет свободным.