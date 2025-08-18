Как в Сургуте поддерживают предпринимателей

В Сургуте более 80 предпринимателей получили финансовую поддержку в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Реализация проекта ведется через муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте». Общая сумма субсидий, выделенных в текущем году, составила 24 миллиона рублей, а общий объем финансирования мероприятий программы в 2025 году превысит 45 миллионов.

Заместитель главы города Артем Кириленко отметил, что в этом году перечень получателей субсидий был расширен: «Мы продолжаем активно развиваться в этом направлении. Если раньше субсидии выдавались четырем категориям предпринимателей: социальным и социально значимым предпринимателям, юридическим лицам, производственным и инновационным компаниям, то теперь таких категорий пять. В перечень социально значимых видов деятельности включены также креативные и социальные предприниматели. В 2025 году мы расширяем перечень мер поддержки для них. Если раньше авансовую поддержку мы предоставляли только производственным компаниям, то теперь будет три направления финансового обеспечения затрат – промышленность, социальное предпринимательство и креативные индустрии».

Таким образом, власти делают акцент на диверсификацию местной экономики, поддерживая не только традиционные сферы, но и новые отрасли.

Сегодня малый и средний бизнес в Сургуте демонстрирует динамичное развитие. В городе работает около 20 тысяч предприятий, что составляет треть от общего числа субъектов МСП в округе. Более 102 тысяч жителей, включая самозанятых, работают в этом секторе — почти половина трудоспособного населения города. За последний год численность выросла на 13%, что подтверждает позитивную динамику.

«Если говорить в целом о поддержке предпринимательства, ее объем значительно превосходит десятки миллионов рублей и исчисляется миллиардами, – рассказывает Артем Кириленко. – Во-первых, у нас действуют налоговые льготы как на местном, так и на федеральном уровнях. По итогам прошлого года их совокупная стоимость оценивается почти в 2 миллиарда рублей. Думаю, что по итогам 2025 года мы получим гораздо большую сумму.

Во-вторых, социальным предпринимателям, работающим в сферах дополнительного и дошкольного образования, а также в сфере культуры, предоставляются субсидии, они оцениваются почти в 500 миллионов рублей. Кроме того, существенную поддержку оказывают льготы по аренде земли и муниципального имущества, оцениваемые в 123 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма поддержки предпринимательства в Сургуте, которая включает как прямое финансирование, так и налоговые и арендные льготы, составляет около 3 миллиардов рублей. Это весьма внушительный показатель».

Помимо финансовой помощи, предприниматели могут рассчитывать на консультационную и информационную поддержку. Администрация проводит лекции, обучающие семинары, а также ежемесячные юридические консультации по запросам бизнеса. Важное направление работы — поддержка местных производителей.

В городе проходят выставки и модные показы, где предприниматели могут представить свою продукцию. Так, весной состоялся второй модный показ местных дизайнеров и производителей, а в ноябре запланировано проведение третьего.

«С уверенностью могу сказать, что это успешное мероприятие. В его реализации заинтересованы как представители бизнеса, так и потребители. Также есть много запросов от иногородних граждан, которых интересует, где у нас можно приобрести то, что производят местные товаропроизводители. В крупнейшем торговом центре Сургута открыт мультибрендовый магазин, представляющий широкий ассортимент югорских брендов. Его появление стало возможным благодаря модному показу, который послужил платформой для знакомства и объединения заинтересованных сторон. В целях дальнейшей поддержки местных товаропроизводителей к концу года планируется издание альбома, содержащего информацию об их продукции. Эта инициатива станет стимулом для их роста и положительно скажется на развитии экономики города», – подчеркнул Артем Кириленко.

При поддержке Администрации Сургута