В ЖК «Уютный-2» в Сургуте завершают остекление балконов ‒ жильцы ждут сдачи дома к осени

В жилом комплексе «Уютный-2» в Сургуте завершают остекление балконов. Дом на 370 квартир долгое время считался одним из главных долгостроев Югры ‒ жильцы ждали новоселья с 2019 года, сообщает региональный Фонд защиты прав дольщиков.

Работы на объекте сейчас ведутся в активном темпе. На первых этажах уже установлены стеклопакеты, а в начале августа завершили монтаж на 17-м этаже, говорится в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

«Сейчас на площадке трудятся более 120 человек ‒ они выполняют внутренние электромонтажные работы, отделку квартир и мест общего пользования, утепление и отделку фасадов», ‒ указали в сообщении.

Параллельно благоустраивается территория: сюда завезли опоры освещения, уличные светильники, брусчатку, спортивные конструкции, урны, скамейки и ограждения.

Строительство «Уютного» стартовало еще в 2016 году ‒ тогда за дело взялась компания «СеверСтрой Партнер», которая вскоре была объявлена банкротом. Планировалось, что дольщики начнут получать ключи в 2018 году, однако этого так и не произошло.

Впоследствии объект передали новому подрядчику ‒ компании «Квартал». Завершить все работы планируется до конца сентября 2025 года, резюмировал Фонд защиты прав дольщиков.