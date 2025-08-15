В дело о травле в Сургутском травмцентре вмешались Депздрав Югры и Бастрыкин

В Сургутскую травматологическую больницу нагрянут с проверкой из-за жалобы сотрудницы учреждения. Женщина опубликовала в социальных сетях видео, в котором заявила о систематической травле со стороны коллег. Ролик также поступил в редакцию через СИА-бот.

«Руководство выводов не сделало. На протяжении года я испытываю издевательства и стресс над собой только за то, что в момент проверки сотрудники, не доработав большую часть времени, ушли домой. При проверке я это подтвердила. После этого началась травля, противоправные действия в отношении меня, после которых я была длительное время лишена трудоспособности», − делится пострадавшая.

Глава окружного Депздрава Роман Паськов сообщил в своем телеграм-канале, что в случае подтверждения информации будут приняты меры, направленные на устранение нарушений и предотвращение подобных ситуаций в будущем.

«Конкретно по обращению сотрудника травмбольницы Депздрав Югры уже инициировал служебное расследование в медицинской организации. Мы детально изучим все обстоятельства, изложенные в обращении, и максимально объективно разберемся в ситуации», − говорится в посте.

Ситуацией также заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В средствах массовой информации размещено обращение многодетной матери, являющейся сотрудником одного из медицинских учреждений города Сургута, к Председателю СК России А.И. Бастрыкину. В нем заявитель сообщает, что на протяжении длительного времени в отношении нее со стороны коллег совершаются противоправные действия. Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту организована процессуальная проверка», − отмечают в телеграм-канале «Информационный центр СК России».

Напоминаем, ранее покончили с собой две медсестры Сургутской травматологической больницы. В октябре счеты с жизнью свела 41-летняя Аяжан Ташмагабетова, в декабре − 49-летняя Ираида Петрова. По предварительной причине обе трагедии произошли из-за давления со стороны руководства. Прокуратура требовала для бывшей старшей медсестры три года колонии, а также запрет на работу на руководящих должностях. Однако в октябре 2023 года суд оправдал работницу медучреждения.

Позже суд признал старшую медсестру Ольгу Матвийчук виновной − ей дали три года условно.