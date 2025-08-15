В Сургуте продолжается масштабный ремонт на проспекте Ленина

В Сургуте продолжается масштабное обновление проспекта Ленина в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году ремонт охватывает два участка: от улицы Магистральной до улицы Декабристов и от улицы Декабристов до дома № 35 по проспекту Ленина. Работы выполняет строительная компания «ЮВиС». Дорожники не только приводят в порядок дорожное полотно, но и обустраивают новые тротуары.

По данным администрации города, первый участок уже готов примерно на 90 %. Второй рассчитан на двухлетний срок, однако благодаря набранным темпам завершить его планируют досрочно.

Помимо проспекта Ленина, в рамках нацпроекта в этом году обновляются улицы Югорская, Юности и Бахилова. Ремонт на улице Бахилова уже завершен, на улице Юности устраняются замечания. Также продолжаются работы на внутриквартальных проездах и тротуарах. Все объекты планируют сдать до конца дорожно-строительного сезона.

После окончания каждого этапа комиссия проводит проверку качества. Если выявляются недочеты, подрядчик обязан устранить их в кратчайшие сроки, чтобы объект был принят и введен в эксплуатацию.