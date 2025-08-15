Сургутян предупредили о неблагоприятных явлениях погоды

Сегодня, 15 августа, в Сургуте ожидается резкое ухудшение погоды. По информации Гидрометеобюро, днем пройдут сильные дожди, возможны грозы.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

− по возможности не выходите из дома.

− находясь в помещении, закройте окна, балконы, двери, чердачные (вентиляционные люки).

− в условиях осадков ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.

− управляя транспортным средством, ввиду ограниченной видимости, соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничьте скорость, исключите резкие торможения и перестроения. Постарайтесь не передвигаться по лужам, т.к. они могут скрывать выбоины в асфальте и открытые колодцы.

− будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

− закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;

− управляющим компаниям, владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

− если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье;

− если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема;

− водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;

− пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь, звоните по номерам экстренных служб 112, +7 (3462) 21 45 40.