Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

16 августа

Праздничная программа «Дружно ‒ на улице Дружбы»

Место проведения: проезд Дружбы, 11а, Центральная детская библиотека. Время: с 10:30 до 17:00.

В честь 60-летия Центральной детской библиотеки сургутяне всех возрастов могут посетить интересную праздничную программу. Гостей мероприятия ждут подвижные и интеллектуальные игры, мастер-классы, громкие чтения книг и множество других активностей.

Телефон для справок: 37-53-08, 37-53-09. Вход свободный. 0+

Ретро-вечеринка 80-х

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 19:00.

Любителей эстетики восьмидесятых приглашают на вечеринку в Арт-кафе «Нефтяник»! В этот вечер прозвучат избранные хиты 80-х в исполнении артистов дворца, также подготовлены игры, конкурсы, дискотека и тематическая фотозона.

Дресс-код: 80-е.

Телефон для справок: 41-45-15. Цена билета: от 500 рублей. 18+

Открытый микрофон

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В Невесомости состоится последний летний «Открытый микрофон», где прозвучит музыка всех стилей и направлений от молодых и опытных исполнителей. В этот веер гости услышат акустику, рок, поп, рэп и хип-хоп.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

17 августа

Выставка-пристройство котиков

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38. Время: 11:00.

Жителей Сургута приглашают на выставку котов, которые нуждаются в хозяине. Волонтеры общественного движения «Дай лапу» расскажут о каждом пушистом герое, о его характере, повадках, поделятся историями питомцев.

Вход свободный. 0+

Экскурсия «Под парусом в Сибирь»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00 и 16:00.

Горожане всех возрастов могут отправиться в увлекательное путешествие по сибирским просторам. Гостей мероприятия ждет атмосферная прогулка по реке Сайме на деревянных стругах – гребных суднах первопроходцев.

Телефон для записи: 24-38-89. Цена билета: детский – 100 рублей, взрослый – 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

СтароСургутский АРТ-квартал

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 14:00 до 18:00.

Дети и взрослые могут окунуться в атмосферу семейного праздника, наполненного музыкой, искусством и развлечениями, такими как: вокальные номера, живая музыка, игровая программа, экскурсия «Путешествие по Старому Сургуту», творческие площадки, игры в «Забавном переулке», ремесленная ярмарка, игры ханты и манси на «Стойбище», а также мастер-класс.

Вход свободный. 0+