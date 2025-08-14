В Сургуте продолжают расселять и сносить аварийные дома

В Сургуте за шесть лет — с 2019 по 2024 годы — расселили 6 896 человек, ликвидировав более 90 тысяч квадратных метров аварийного жилья. По данным департамента имущественных и земельных отношений администрации города, Сургут занимает лидирующие позиции в Югре по оперативности и качеству переселения граждан из непригодных для проживания домов.

«Программа расселения деревянного аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года, завершена в Сургуте в 2024 году раньше установленного срока. При этом программа по домам после 2017 года выполнена на пять лет раньше срока, установленного правительством Югры — до 2030 года. Помимо успешной практики по ликвидации деревянного фонда, активно продолжается расселение капитального аварийного жилья. Уже сейчас 88 семей переехали из аварийных построек, которые находятся на улицах Мечникова, 13, в посёлках Таёжном и Кедровом, в новые квартиры. Часть семей получили денежные компенсации по рыночной стоимости», — сообщил начальник отдела организации переселения граждан и сноса объектов департамента имущественных и земельных отношений администрации города Виталий Галиев.

В настоящее время завершаются работы по сносу дома на улице Озёрной, 27 — последнего аварийного жилья в Восточном районе Сургута, признанного таковым в 2018 году. Благодаря муниципальной программе «Содействие развитию жилищного строительства» и финансовой поддержке правительства Югры 28 семей переехали в благоустроенные квартиры в разных районах города, а восемь семей воспользовались денежными компенсациями.

Администрация города подчеркивает, что в работе с жителями аварийных домов всегда ориентируется на их пожелания, стремясь подобрать максимально удобный вариант переселения. «Всегда открыты к диалогу и внимательно относимся к потребностям людей, предлагая лучшие имеющиеся варианты. Наш приоритет — благополучие граждан и успешное выполнение программы переселения», — отметил Виталий Галиев.

Особенностью сургутской программы расселения является система социальной защиты переселенцев. Граждане, чьи дома признаны аварийными до 2017 года, освобождены от доплат при получении нового жилья. Для домов, признанных аварийными позже, предусмотрена пятилетняя беспроцентная рассрочка. От доплат полностью освобождены отдельные категории — в частности, многодетные семьи и семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.