​Из аэропорта ‒ сразу в операционную: в Сургуте спасли жизнь пенсионеру

Сургутские врачи спасли сердце пациента, который вернулся из отпуска с инфарктом

​Из аэропорта ‒ сразу в операционную: в Сургуте спасли жизнь пенсионеру
Оперирующий врач Владимир Кинаш. Фото: Кардиоцентр Сургута

Поездка в отпуск едва не стоила жизни 62-летнему жителю поселка Фёдоровский Сургутского района. В начале июля во время отдыха в Дагестане у мужчины появились боли в груди, но за медицинской помощью он обратился лишь спустя две недели, когда симптомы усилились. Дочери настояли, чтобы отец срочно вернулся в Сургут, сообщает пресс-служба окружного Кардиоцентра.

Прямо в самолете боль возобновилась, и в сургутском аэропорту югорчанин сразу обратился в медпункт. Электрокардиограмма показала признаки инфаркта миокарда, и мужчину с чемоданом в руках доставили в окружной кардиологический диспансер.

«Из-за позднего обращения было сложно восстановить кровоток в пораженных артериях, но рентгенохирурги открыли доступ в передней межжелудочковой ветви и улучшили кровоснабжение сердечной мышцы», ‒ рассказала заведующая кардиологическим отделением №1 Екатерина Медведева.

Врачи напоминают: при боли в груди, одышке или внезапной слабости нужно срочно вызывать скорую помощь. Инфаркт – одно из самых опасных состояний, при котором счет идет на минуты.

Сам пациент признался, что после операции дышать стало легче: «Даже гулял вокруг Кардиоцентра». Сейчас он восстанавливается и строит планы на будущее вместе с семьей.


Сегодня в 12:08
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

