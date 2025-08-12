В Сургуте продолжается строительство Научно-технологического центра

В Сургуте поэтапно реализуется масштабный федеральный проект – Научно-технологический центр. Строительство объектов и инженерных сетей ведется с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов, поэтому работы находятся на постоянном контроле на всех уровнях, рассказал глава города Максим Слепов.

«Уже построен и принят 4-километровый трубопровод сетей водоснабжения. В июле возобновлены строительно-монтажные работы по созданию внутриквартальных сетей электроснабжения. В части газоснабжения одна котельная построена на 85%, для второй – заложен фундамент. Введена в эксплуатацию магистральная дорога 16 юр протяженностью 1,3 км», – написал он в своих соцсетях.

Прогресс есть и в строительстве набережной протоки Кривуля – готовность объекта длиной более полутора километров составляет 70%. Завершены берегоукрепительные работы, формирование насыпи с системой водоотведения. Сейчас подрядчик обустраивает парапеты, гранитное покрытие, откосы, лестничные сходы, а также приступил к монтажу сетей освещения и канализации, устройству прогулочных зон и пандусов.

Шестиметровый променад набережной протянется на 1 560 метров, а общая протяженность пешеходных путей в рамках проекта превысит три тысячи метров.