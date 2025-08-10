В Сургуте перекрыли улицу Музейную, водители не заметили знак

На улице Музейной в Сургуте полностью перекрыли движение. Участок дороги перекопали, и это, по всей видимости, не связано с ремонтом дорожного полотна, сообщил местный житель журналисту СургутИнформ-ТВ.

Со стороны улицы 30 лет Победы ограждения заметны, однако для водителей, ехавших с Маяковского, перекрытие стало неожиданностью. Автолюбители отмечают, что знак, запрещающий проезд, спрятан в кустах на повороте, из-за чего многие не видят его вовремя.

«Улицу перекрыли, знак о том, что проезда дальше нет, поставили куда-то в кусты на повороте. И судя по количеству машин, которые доезжают до «кирпича» и гневно разворачиваются, не я одна его не заметила. Движение тут одностороннее. Пришлось разворачиваться и ехать по встречке, на собственный страх и риск. Пока пыталась выехать с этой улицы, увидела примерно семь водителей, кто недоумевал так же, как и я», – рассказал горожанин.

Редакция siapress.ru направила запрос в администрацию города для уточнения информации. Новость будет дополняться.