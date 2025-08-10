Мальчик весом 1 430 граммов родился в Сургуте благодаря срочной операции

В Центр охраны материнства и детства Сургута поступила 41-летняя женщина на позднем сроке беременности. У плода выявили гемодинамические нарушения второй степени, а обследование показало быстро развивающийся HELLP-синдром – опасное осложнение, угрожающее жизни матери и ребенка, рассказала президент Центра Лариса Белоцерковцева.

«HELLP-синдром – это серьезный вызов для врачей. Последствия могут быть катастрофическими: от преждевременных родов и отслойки плаценты до внутриутробной гибели плода. Наши специалисты действовали оперативно и слаженно. После тщательной предоперационной подготовки матери и плода, проведения эфферентных методов спасения, было принято единственно правильное решение – провести кесарево сечение», – написала она в своих соцсетях.

Операция прошла на 31-й неделе беременности. На свет появился мальчик весом 1 430 граммов, с оценками по шкале Апгар семь-восемь баллов. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии, где получает необходимую помощь для дальнейшего роста и набора веса.

Состояние матери после операции врачи оценивают, как удовлетворительное. Женщина продолжает восстановление под наблюдением специалистов.