​Врачи Сургута удалили миому рекордного размера

В БУ «Сургутский окружной клинический Центр охраны материнства и детства» обратилась 43-летняя женщина, которая, зная о наличии миомы, долгое время откладывала визит к врачу. В последние месяцы её состояние резко ухудшилось: живот заметно увеличился, вызывая сильный дискомфорт и снижая качество жизни.

Проведённое УЗИ показало, что миоматозный узел достиг гигантских размеров — 15 на 20 сантиметров, практически полностью заполнив полость малого таза. После тщательного обследования медики приняли решение провести лапаротомию и миомэктомию — удаление миомы с сохранением матки.

«Врачи столкнулись с серьёзнейшей проблемой, — рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева. — Узел был настолько большим, что физически не проходил через разрез. Пришлось применить всю хирургическую сноровку и опыт, чтобы ювелирно разделить его на части прямо в брюшной полости и извлечь фрагментами. Подумайте только, вес удалённого узла составил почти килограмм».

В подобных случаях, когда миома достигает таких размеров, а матка значительно увеличена, врачи часто рекомендуют удаление органа. Однако, учитывая желание пациентки в будущем иметь детей, команда специалистов решила сохранить матку. Благодаря слаженной работе операционной бригады это удалось, что существенно повышает шансы женщины на успешную беременность.

Медики напоминают: регулярные профилактические осмотры и своевременное обращение к врачу при любых нарушениях — ключ к успешному лечению и сохранению репродуктивного здоровья. Ранняя диагностика позволяет избежать тяжёлых осложнений и сохранить шанс на материнство.