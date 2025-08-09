Жителей города призвали соблюдать правила безопасности на воде

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,7796   EUR  92,8800  

Новости

  • Руслан Кухарук отправился с рабочим визитом в ДНР

    Руслан Кухарук отправился с рабочим визитом в ДНР

    Сегодня в 19:35
    183 0
  • ​В Сургутском районе завершают строительство культурного центра и музея

    ​В Сургутском районе завершают строительство культурного центра и музея

    Сегодня в 16:29
    274 0
  • ​В Сургуте задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи

    ​В Сургуте задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи

    Сегодня в 15:36
    552 0 
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk реклама на siapress.ru
  • ​На реке в Когалыме нашли тело мужчины

    ​На реке в Когалыме нашли тело мужчины

    Сегодня в 14:42
    285 0
  • ​В Сургуте кроссовер врезался в столб у ТЦ «Вершина»

    ​В Сургуте кроссовер врезался в столб у ТЦ «Вершина»

    Сегодня в 13:53
    376 0 
  • ​В России ужесточат правила выплаты премий работникам

    ​В России ужесточат правила выплаты премий работникам

    Сегодня в 13:12
    351 0
  • ​«Знак в кустах»: сургутяне жалуются на неожиданное перекрытие улицы Музейной

    ​«Знак в кустах»: сургутяне жалуются на неожиданное перекрытие улицы Музейной

    Сегодня в 12:32
    384 0
  • ​В Сургуте ребенок родился на 31-й неделе из-за редкого осложнения

    ​В Сургуте ребенок родился на 31-й неделе из-за редкого осложнения

    Сегодня в 11:09
    375 0
  • ​Сургутянам рассказали, как безопасно рыбачить с лодки

    ​Сургутянам рассказали, как безопасно рыбачить с лодки

    Сегодня в 10:18
    351 0
  • В Югре представлен большой мультимедийный проект, посвященный региону

    В Югре представлен большой мультимедийный проект, посвященный региону

    09 августа в 18:29
    550 0
  • ​Как спасатели со всей России собрались в Югре на большой чемпионат

    ​Как спасатели со всей России собрались в Югре на большой чемпионат

    09 августа в 17:27
    516 0
  • В Сургуте врачи удалили женщине большую миому, сохранив пациентке возможность стать мамой

    В Сургуте врачи удалили женщине большую миому, сохранив пациентке возможность стать мамой

    09 августа в 16:23
    669 0
  • ​На 95-м году жизни умер народный артист России Иван Краско

    ​На 95-м году жизни умер народный артист России Иван Краско

    09 августа в 15:18
    578 0
Больше новостей
Больше опросов

Сургутянам напомнили о правилах безопасности на воде

Жителей города призвали соблюдать правила безопасности на воде

Сургутянам напомнили о правилах безопасности на воде
Фото администрации Сургута

Управление по делам ГО и ЧС администрации города напомнило жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности при отдыхе на водоёмах.

Специалисты подчеркивают: купаться следует только в оборудованных местах, где дежурят спасатели и медицинский персонал. Опасно заходить в воду в незнакомых местах, особенно с каменистым или илистым дном, а также вблизи гидротехнических сооружений, причалов, судоходных каналов и в местах, обозначенных знаками «Купание запрещено».

Во время купания не следует заплывать за буйки, подплывать к судам, лодкам и гидроциклам, нырять в незнакомых местах или с объектов, не предназначенных для этого. Опасно прыгать в воду после длительного пребывания на солнце — резкое охлаждение может вызвать судороги. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Также не рекомендуется использовать надувные матрасы и камеры для плавания. Если вас захватило течение, необходимо плыть по диагонали к берегу или по течению, если оно слабое. При судорогах нужно немедленно звать на помощь, погрузиться с головой в воду, потянуть ногу на себя за большой палец и распрямить её.

Не следует подавать ложных сигналов тревоги или устраивать опасные игры в воде. Особое внимание следует уделять безопасности детей: не отпускать их купаться без присмотра, рассказывать о правилах поведения на воде и контролировать их во время нахождения в воде.

В случае несчастного случая очевидцам необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренной службы — 112.


нравится (0) не нравится (0)
09 августа в 09:49, просмотров: 584, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Оборонные комиссии – в действии 952
  2. ​В Сургуте задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи 553
  3. ​«Знак в кустах»: сургутяне жалуются на неожиданное перекрытие улицы Музейной 384
  4. ​В Сургуте кроссовер врезался в столб у ТЦ «Вершина» 376
  5. ​В Сургуте ребенок родился на 31-й неделе из-за редкого осложнения 375
  6. ​В России ужесточат правила выплаты премий работникам 351
  7. ​Сургутянам рассказали, как безопасно рыбачить с лодки 351
  8. ​Подростки снова облюбовали «Аврору» в Сургуте, несмотря на обещания властей снести здание 325
  9. ​На реке в Когалыме нашли тело мужчины 285
  10. ​В Сургутском районе завершают строительство культурного центра и музея 274
  1. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 2565
  2. ​Единственный в истории Сургута 2153
  3. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 1937
  4. ​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте 1759
  5. ​Аэропорт Сургута задержал утренние рейсы 1543
  6. ​На улице Рабочей в Сургуте снова проблемы с ливневкой. Почему так происходит из года в год? 1512
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША 1416
  8. ​Под Сургутом перевернулась иномарка: трое детей в больнице 1378
  9. ​В Сургуте очередной День физкультурника пройдет у комплекса «Олимп» 1321
  10. ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей 1301
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27554
  2. MAXимум вопросов 10347
  3. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 5902
  4. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5373
  5. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 5236
  6. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 4773
  7. Опять в Сургуте будет новый микрорайон с тысячами семей, одним маленьким садиком и школой. Проект не для горожан, а для девелопера 4111
  8. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 3809
  9. ​А Сайма ждет… 3529
  10. В Сургуте снова обрушилась набережная у нового ЖК 3463

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Карта сайта

