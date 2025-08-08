В 8 микрорайоне Сургута открыли современный сквер с амфитеатром и памптреком

В Сургуте завершилось благоустройство нового общественного пространства в 8 микрорайоне. Депутат Думы Сургута Богдан Гужва, побывавший на объекте, назвал сквер самым эстетичным и современным из всех, что появились в городе за последние годы.

«До этого моим фаворитом был «Крылов парк», который находится на моем избирательном округе. Но этот сквер ‒ теперь вне конкуренции. Очень современно, эстетично, комплексно. Здесь и детская, и спортивная площадка, включая зону под навесом, чтобы можно было спрятаться от дождя. Есть место для выгула собак, стильные архитектурные формы, освещение, видеонаблюдение, удобная парковка. Думаю, это новый уровень для Сургута», – подчеркнул депутат.

Работы на объекте в этом году включали сразу два этапа: установку детской площадки, укладку тротуарной плитки, монтаж освещения и камер, а также создание памптрека, амфитеатра, шахматных столов, скамеек и урн. Благоустройство завершили почти на два месяца раньше срока, рассказал замдиректора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

«Осталось установить одну большую лавочку-амфитеатр и несколько столов для настольного тенниса. Уже сейчас сквер активно используется ‒ много гуляющих, детей, мам с колясками. Это живое пространство, за сохранностью которого будут следить 36 видеокамер», – рассказал он.

Сквер стал результатом поэтапной работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость благоустройства, включая предыдущие этапы, превысила 110 млн рублей. В проекте также учтены особенности историко-культурного участка: дорожки устроены поверхностно, чтобы не затронуть охраняемую территорию.

Председатель ТОС №29 Ольга Тищенко, участвовавшая в приемке, назвала сквер «великолепным»: «Никто не ожидал, что на месте бывшего тубдиспансера появится такая площадка. Сюда приезжают даже с ж/д района покататься на роликах. А столы для шахмат, шашек и нард – это вообще отдельная «фишка».

Сквер передадут в ведение МБУ «Лесопарковое хозяйство». Депутат Богдан Гужва также отметил, что чем активнее сургутяне участвуют в голосованиях по выбору объектов благоустройства, тем больше шансов, что в городе будут появляться новые современные пространства.