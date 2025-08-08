Глава Сургутского района анонсировал новые проекты КРТ

Власти Сургутского района получили одобрение градостроительного совета Югры на три проекта комплексного развития территорий (КРТ) в поселениях Солнечный и Барсово. Заседание совета прошло под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Механизм предполагает реновацию территорий, когда на месте аварийных домов строится новое жилье, создается необходимая инфраструктура, как социальная, так и коммунальная. Так, в Барсово, в границах улиц Апрельская ‒ Щемелева, на месте «авариек» проектом КРТ предусмотрено строительство нескольких МКД. Помимо этого, застройщику в обязательном порядке потребуется создать общественные пространства ‒ сквер и аллею», ‒ написал он в своих соцсетях.

Еще одна зона развития расположена в границах улиц Кубанская, Мостостроителей, Обская, Майская.

В поселке Солнечный комплексное развитие затронет третий и пятый кварталы. Здесь, помимо жилых домов и благоустройства, появится молодежный центр.

Андрей Трубецкой напомнил, что впервые механизм КРТ в районе применили в 2024 году. Пилотный проект реализуется в Барсово – участок уже размежеван, поставлен на учет и передан застройщику, который должен приступить к строительству до конца года.