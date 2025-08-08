Глава Сургутского района анонсировал новые проекты КРТ

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,3847   EUR  92,6636  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША

    07 августа в 16:10
    624 0
  • Александр Моор дал ряд важных поручений по итогам встречи с жителями Ишима и Тобольска

    Александр Моор дал ряд важных поручений по итогам встречи с жителями Ишима и Тобольска

    Сегодня в 13:24
    26 0
  • ​Коммунальная инфраструктура Тюменской области развивается благодаря концессионным соглашениям

    ​Коммунальная инфраструктура Тюменской области развивается благодаря концессионным соглашениям

    Сегодня в 12:49
    87 0 
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk реклама на siapress.ru
  • Более сотни региональных производителей соберутся на большой ярмарке в центре Сургута

    Более сотни региональных производителей соберутся на большой ярмарке в центре Сургута

    Сегодня в 12:43
    105 0
  • В Югре обсудили борьбу с браконьерством

    В Югре обсудили борьбу с браконьерством

    Сегодня в 12:28
    109 0 
  • ​В Югре стартовала акция «Собери ребенка в школу»

    ​В Югре стартовала акция «Собери ребенка в школу»

    Сегодня в 12:09
    111 0
  • ​В Сургутском районе построят новое жилье, скверы и молодежный центр

    ​В Сургутском районе построят новое жилье, скверы и молодежный центр

    Сегодня в 11:54
    128 0
  • В Сургуте будут производить стеклопакеты и закаленное стекло

    В Сургуте будут производить стеклопакеты и закаленное стекло

    Сегодня в 11:52
    135 0
  • ​Кардиологи Сургута спасли жизнь жителю Ямала

    ​Кардиологи Сургута спасли жизнь жителю Ямала

    Сегодня в 11:25
    143 0
  • Руслан Кухарук рассказал о восьми проектах КРТ, запланированных в Югре

    Руслан Кухарук рассказал о восьми проектах КРТ, запланированных в Югре

    Сегодня в 09:02
    216 0
  • ​Сургутян приглашают отметить День коренных народов мира

    ​Сургутян приглашают отметить День коренных народов мира

    Сегодня в 08:57
    206 0
  • Первая тройня родилась в Сургуте в этом году — женщину срочно оперировали на 32-й неделе беременности

    Первая тройня родилась в Сургуте в этом году — женщину срочно оперировали на 32-й неделе беременности

    07 августа в 18:36
    566 0
  • В Госдуму внесли законопроект о запрете строительства многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры

    В Госдуму внесли законопроект о запрете строительства многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры

    07 августа в 17:55
    517 0
​В Сургутском районе построят новое жилье, скверы и молодежный центр

Глава Сургутского района анонсировал новые проекты КРТ

​В Сургутском районе построят новое жилье, скверы и молодежный центр
Фото: Андрей Трубецкой / vk.com

Власти Сургутского района получили одобрение градостроительного совета Югры на три проекта комплексного развития территорий (КРТ) в поселениях Солнечный и Барсово. Заседание совета прошло под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Механизм предполагает реновацию территорий, когда на месте аварийных домов строится новое жилье, создается необходимая инфраструктура, как социальная, так и коммунальная. Так, в Барсово, в границах улиц Апрельская ‒ Щемелева, на месте «авариек» проектом КРТ предусмотрено строительство нескольких МКД. Помимо этого, застройщику в обязательном порядке потребуется создать общественные пространства ‒ сквер и аллею», ‒ написал он в своих соцсетях.

Еще одна зона развития расположена в границах улиц Кубанская, Мостостроителей, Обская, Майская.

В поселке Солнечный комплексное развитие затронет третий и пятый кварталы. Здесь, помимо жилых домов и благоустройства, появится молодежный центр.

Андрей Трубецкой напомнил, что впервые механизм КРТ в районе применили в 2024 году. Пилотный проект реализуется в Барсово – участок уже размежеван, поставлен на учет и передан застройщику, который должен приступить к строительству до конца года.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:54, просмотров: 129, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей 674
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША 624
  3. ​«Кринж», а не форма: Миронов раскритиковал единую школьную форму от Минпросвещения 590
  4. В Сургуте уложили асфальт на разбитом проезде у ТЦ «Пушкинский» 587
  5. Первая тройня родилась в Сургуте в этом году — женщину срочно оперировали на 32-й неделе беременности 566
  6. В Минпросвещении объяснили, почему нельзя просто так сделать платным школьное образование для мигрантов 560
  7. В Госдуму внесли законопроект о запрете строительства многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры 517
  8. Два проекта КРТ будут запущены в Барсово, и еще один — в Солнечном 510
  9. ​Артисты 90-х в разы поднимают цены на выступления из-за популярности среди молодежи 462
  10. ​Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 9 месяцев 424
  1. ​В Сургуте назначили нового военного комиссара 2412
  2. ​В Сургуте изменились правила въезда на площадь аэропорта 2213
  3. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 2201
  4. ​Цветы и минута молчания: в Сургуте отметили день ВДВ 2035
  5. Предпринимать реальные меры по спасению Саймы можно уже сегодня, не дожидаясь 2030 года 1877
  6. Сургуту нужно больше яркого, необычного, в хорошем смысле провокативного искусства на улицах города 1791
  7. ​Микрорайон 20А в Сургуте скоро получит новую детскую площадку 1646
  8. В Тюмени при помощи механизма КРТ изымут почти 150 гаражей для жилого квартала 1643
  9. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 1639
  10. ​Права просрочены – решил откупиться: в Сургутском районе водитель пытался сунуть взятку гаишнику 1614
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27192
  2. MAXимум вопросов 9412
  3. ​В Сургуте планируют строительство развязок на Нефтеюганском шоссе: город рассчитывает на помощь из федерального бюджета 6904
  4. В Югру придет федеральный девелопер «Эталон» 6008
  5. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 5523
  6. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5010
  7. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 4807
  8. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 4382
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 июля? // АФИША 4111
  10. Опять в Сургуте будет новый микрорайон с тысячами семей, одним маленьким садиком и школой. Проект не для горожан, а для девелопера 3764

последние комментарии читаемые комментируемые

