В Сургуте пройдет большой праздник культуры ханты и манси

9 августа на центральной площади историко-культурного центра «Старый Сургут» пройдет празднование Международного дня коренных народов мира. Гостей ждет насыщенная программа, посвященная культуре ханты и манси.

Праздничное мероприятие начнется в 14:00 с обряда гостеприимства – окуривания чагой, березовым грибом, который по поверьям обских угров очищает от болезней и защищает от злых духов.

Центральным событием станет этноквест «Сила тайги». Участникам предстоит пройти пять тематических раундов: интеллектуальный, спортивный, музыкальный, игровой и фоточеллендж. В спортивной части гости смогут попробовать свои силы в метании топора и тройном национальном прыжке.

Между раундами состоятся выступления творческих коллективов с песнями и танцами на хантыйском языке. Завершит квест награждение победителей и вручение сертификатов всем участникам на посещение экспозиции «Быт и традиции угорских народов».

Дополнительно на празднике пройдет мастер-класс по вязке рыболовной сети, будет организована ярмарка-продажа национальных изделий и сувениров. Для детей – игровая программа «Шоу мыльных пузырей».

Финалом праздника станет танцевальный флешмоб с элементами традиционных танцев обских угров.