Осенью будут открытые прямые рейсы между Ханты-Мансийском и Челябинском

Авиакомпания «РусЛайн» открывает новое направление из столицы Югры. С 7 ноября 2025 года перевозчик запускает регулярные рейсы по маршруту Ханты-Мансийск – Челябинск.

Полеты будут выполняться один раз в неделю — по пятницам. На линии задействуют комфортабельные 50-местные канадские самолёты Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 40 минут.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 4 800 рублей, включая все сборы авиакомпании. При этом отмечается, что возможны агентские сервисные сборы, а количество мест по минимальному тарифу ограничено.