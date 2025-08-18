Рейс ЮТэйр из Ханты-Мансийска в Тюмень сорвался из-за ЧП на борту

Накануне, самолет авиакомпании «Ютэйр», направлявшийся из Ханты-Мансийска в Тюмень, сообщил об аварийной ситуации и был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщил телеграм-канал «Транспортный цех».

«Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, во время полета экипаж подал сигнал «Pan-Pan» (сигнал в голосовой радиотелефонной связи, обозначающий возникновение аварийной ситуации на транспортном средстве), связанный с неправильной индексацией топливной системы. Посадка прошла благополучно», ‒ говорится в сообщении.

Из-за случившегося рейс пришлось перенести: вылет, запланированный на 08:00, состоялся только спустя 11 часов. Пассажиры прибыли в Тюмень в 20:22 вместо запланированных 09:35.

Как уточняется, транспортная прокуратура УрФО, которая контролирует соблюдение прав пассажиров, пока официально не комментировала инцидент.