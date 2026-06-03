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​В Тюменской области ремонтируют дорогу к границе с Казахстаном в рамках нацпроекта

На участке трассы Бердюжье – Республика Казахстан подрядчик укладывает нижний слой асфальта

​В Тюменской области ремонтируют дорогу к границе с Казахстаном в рамках нацпроекта
ГУСТО

В Тюменской области продолжается ремонт дороги, ведущей к государственной границе с Казахстаном. Речь об участке автомобильной трассы Бердюжье – Зарослое – граница Республики Казахстан, где в порядок приводят отрезок с 14-го по 16-й километр. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Как сообщил главный специалист Ишимского подотдела Управления автомобильных дорог Тюменской области Вячеслав Косенцев, сейчас на объекте заканчивается устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке с 15-го по 16-й километр. Контрактом также предусмотрены устройство подстилающего слоя щебеночного основания, укрепление обочин, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Контракт заключен с подрядчиком АО «ТОДЭП», завершить все работы планируется до 1 ноября 2026 года.

Отметим, что дорожники проводили ремонт участка трассы Тюмень – Курган, и на 80% выполнили работы на автодороге Тюмень – Екатеринбург.

Всего в 2026 году в Тюменской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние 39 участков автодорог общей протяженностью более 97 километров. Ремонтные работы идут в 22 муниципальных образованиях.


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Сегодня в 17:32, просмотров: 32, комментариев: 0
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