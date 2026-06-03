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​Запись к врачу через МАКС в Тюменской области перешагнула отметку в 100 тысяч

Александр Моор оценил работу сервиса «Мое здоровье Тюменская область»

​Запись к врачу через МАКС в Тюменской области перешагнула отметку в 100 тысяч
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Александр Моор подвел промежуточные итоги работы цифрового помощника «Мое здоровье Тюменская область» в национальном мессенджере МАКС. Жители региона активно пользуются новым каналом связи с медициной – с начала года через чат-бот записались на прием уже более 100 тысяч раз.

Цифровой помощник не только экономит время пациентов, но и разгружает поликлиники. С начала года проведено свыше 26 тысяч телемедицинских консультаций. Особенно востребована услуга дистанционного закрытия больничного листа, что позволяет избежать лишних визитов в лечебное учреждение.

«Данные подтверждают, что развитие цифровых помощников – важная работа. Мы продолжаем ее в рамках реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», – подчеркнул глава региона.

Напомним, через чат-бот «Мое здоровье Тюменская область» жители также могут просматривать и отменять уже созданные записи, а в перспективе – получать электронные рецепты и медицинские документы. Сервис интегрирован с региональной системой «Телемед-72», что позволяет врачу видеть полную историю болезни пациента при онлайн-консультации.


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Сегодня в 17:21, просмотров: 78, комментариев: 0
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