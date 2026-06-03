Программа субсидирования найма помогла закрыть десятки вакансий в Тюменской области

В Тюменской области продолжает действовать программа субсидирования найма, реализуемая в рамках национального проекта «Кадры». С начала 2026 года ею воспользовались порядка 30 работодателей – от сельхозпредприятий до производственных компаний и сферы услуг. Благодаря этой мере поддержки удалось закрыть десятки востребованных вакансий.

Программа компенсирует часть затрат на заработную плату новых сотрудников. Как это работает на практике, рассказали в департаменте труда и занятости населения региона, приведя пример из Сорокинского округа. В крестьянско-фермерском хозяйстве Сергея Склянова с началом посевной возникла острая нехватка кадров. Предприниматель обратился в Кадровый центр «Работа России», специалисты быстро подобрали кандидата из своей базы. На должность тракториста приняли Бориса С. – члена семьи участника специальной военной операции. Спустя месяц фермер получил право на возмещение части затрат на его зарплату.

«Программа позволяет бизнесу оперативно находить нужных специалистов. Особенно важно поддерживать семьи участников СВО: для них мы стараемся предлагать наиболее подходящие варианты трудоустройства», – отметила директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова.

Программа субсидирования найма продолжит действовать в регионе в течение всего 2026 года. Узнать подробности и подать заявку можно в любом отделении Кадрового центра «Работа России» или на интерактивном портале органов службы занятости.

Напомним, что это не единственная мера поддержки работодателей. Ранее сообщалось, что компенсацию части расходов на оплату труда могут получить компании, трудоустроившие инвалидов, ветеранов боевых действий, одиноких родителей и граждан, освободившихся из мест лишения свободы. А с начала 2026 года через кадровые центры «Работа России» уже трудоустроены более четырех тысяч жителей региона.