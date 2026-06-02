Представители АПК Тюменской области участвуют в выставке «Белагро-2026»

С 2 по 6 июня в Минском международном выставочном центре «БелЭкспо» проходит 36-я Международная специализированная выставка «Белагро-2026» – крупнейший на пространстве ЕАЭС агропромышленный форум.

Свои достижения представляют более 570 компаний из 12 стран мира. Посетить выставку приехали делегации из 16 государств. Тюменскую область на «Белагро-2026» представляет делегация во главе с заместителем губернатора, директором департамента АПК Владимиром Чейметовым.

В состав вошли руководители АПК, представители аграрных образовательных учреждений, Торгово-промышленной палаты региона, а также глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич.

В первый же день работы выставки тюменцы провели переговоры с руководством министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также посетили смежные выставки «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш. Холод. Упак» и «Пищевая индустрия».

Участие в «Белагро-2026» позволит укрепить межрегиональные и международные связи в сфере АПК и открыть новые возможности для развития аграрного сектора Тюменской области. Кроме того, тюменские сельхозтоваропроизводители обмениваются опытом и выстраивают взаимовыгодное сотрудничество с белорусскими компаниями.