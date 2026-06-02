Эксперты: биометрия станет частью повседневной жизни

Биометрия перестанет быть «экзотикой» и уже в ближайшие годы станет частью повседневных сервисов от общественного транспорта до медицины, уверяют эксперты. Результаты опросов россиян подтверждают тенденцию.

Так, почти половина из 1,5 тысяч взрослых жителей городов с населением более 100 тыс. человек в ходе майского исследования отметили, что готовы пользоваться биометрией вместо паспорта.

Сейчас проходят сразу несколько пилотных проектов биометрических сервисов, рассказала первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова накануне ПМЭФ-2026. Например, осуществляется регистрация и посадка пассажиров по биометрии без паспорта в самолет или подтверждение личности при дистанционной сдаче экзаменов.

«Биометрия становится той самой «сквозной нитью» между различными сферами жизни», – говорит топ-менеджер банка.

В перспективе в торговле по биометрии будут проверять возраст покупателей, в отелях упрощать заселение, а в поликлиниках записывать к врачу.