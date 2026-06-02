«Опора России» попросила власти не снижать порог доходов для плательщиков НДС

ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6 реклама на siapress.ru
USD  71,5532   EUR  86,2499  

«Опора России» попросила президента не снижать порог для плательщиков НДС, а лучше — вернуть все как было

«Опора России» попросила президента не снижать порог для плательщиков НДС, а лучше — вернуть все как было
«Опора России» попросила приостановить дальнейшее снижение порога годового дохода для плательщиков НДС и проанализировать последствия уже принятых мер. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент организации Александр Калинин.

Письма с таким предложением направили президенту и председателю правительства. Речь идет о сохранении действующего порога 20 млн рублей. При этом, по словам Александра Калинина, в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 года, когда обязанность платить НДС возникала с 60 млн рублей годового оборота.

Источник, близкий к правительству, подтвердил получение письма. Предложение направили для проработки в Минэкономразвития.

Александр Калинин считает, что текущая нагрузка на микропредприятия чрезмерна. По его словам, предприниматель может платить 6% по упрощенной системе налогообложения и еще 5% НДС, то есть фактически 11% с оборота. При этом нагрузка на крупный бизнес с учетом вычетов и отраслевых льгот составляет около 7-9%.

«Например, в Китае НДС платят примерно с 11 млн руб. оборота. Но там ставка НДС около 1%, нет нашей упрощенки, а налог на прибыль для малых компаний – около 5%. У нас же предприниматель может платить 6% по упрощенной системе налогообложения (УСН) плюс 5% НДС, фактически 11% с оборота», — отмечает Александр Калинин.

Президент «Опоры России» считает такую конструкцию несправедливой. По его мнению, она может подтолкнуть бизнес, который с трудом вышел в легальный сектор, снова уходить в серые схемы.

По словам Александра Калинина, последние налоговые изменения сильнее всего затронули микробизнес. С текущего года появилось 245 тысяч новых плательщиков НДС среди компаний с оборотом от 20 млн до 60 млн рублей. Он также считает, что ожидаемые правительством 200 млрд рублей дополнительных доходов по итогам года могут не собрать. Причина в том, что значительная часть НДС уйдет в зачет у крупного бизнеса, особенно в торговле.

Среди рисков для бизнеса Александр Калинин назвал кассовые разрывы, рост просроченной задолженности, снижение инвестиций, увеличение числа банкротств и переход компаний на серые схемы. Кроме того, у предпринимателей выросли расходы на бухгалтерское сопровождение: если раньше работа специалиста на аутсорсе могла стоить 10 тысяч рублей в месяц, сейчас это минимум 20 тысяч рублей.


