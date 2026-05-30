Опрос СИА-ПРЕСС показал, как читатели оценивают свой вес

​Более 78% читателей СИА-ПРЕСС считают, что у них лишний вес
Фото: magnific.com

Большинство читателей СИА-ПРЕСС считают, что имеют лишний вес. К такому выводу можно прийти по итогам опроса, проведенного на сайте издания.

На вопрос «Как у вас с весом?» почти половина участников голосования – 47,8% – ответили, что их вес «немного избыточный». Еще 30,4% выбрали вариант «У меня ожирение».

В итоге, более трех четвертей респондентов – 78,2% – оценивают свой вес как превышающий норму.

Нормальным свой вес считают лишь 18,8% опрошенных.

Варианты, связанные с недостатком массы тела, оказались наименее популярными. По 1,4% голосов набрали ответы «Немного недостаточный» и «У меня дистрофия».

Напоминаем, что каждый третий житель России страдает ожирением, а еще столько же имеет избыточный вес. При этом официально в стране зарегистрировано почти три миллиона пациентов с ожирением. Об этом на пресс-конференции, посвященной профилактике эндокринных заболеваний, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева.


