​В Тюменской области «серебряные» волонтеры осваивают сайклинг

Участники проекта «Бабушкин воркаут. Продленка» осваивает новый вид фитнеса

Фото: admtyumen.ru

В Тюмени запускается новый фитнес-тренд для людей старшего поколения. Благотворительный фонд «Старшее поколение» и студия STRELKA открывают для участников проекта «Бабушкин воркаут. Продленка» направление концептуального сайклинга. Инициатива стала победителем конкурса «Спорт для всех» фонда Владимира Потанина и реализуется в соответствии с целями национального проекта «Семья».

Теперь серебряные активисты смогут тренироваться на оборудовании линейки ICG от Life Fitness. Каждая 55-минутная сессия включает разминку, основной блок с комфортной нагрузкой и восстановление с растяжкой. Такой фитнес задействует все группы мышц, развивает выносливость и дает заряд бодрости.

«Сайклинг признан одним из самых эффективных способов сжигания калорий и поддержания формы. При этом тренировки проходят без стресса и перегрузок, ведь каждый участник может самостоятельно регулировать сопротивление тренажера», – отметила основатель сайкл-студии Елена Куклина.

Тренировки доступны всем независимо от опыта. Проводить их будет основатель студии Николай Куклин – мастер спорта, национальный мастер-тренер Международной Академии Life Fitness и дипломированный нутрициолог. Первое ознакомительное занятие, на котором участники встретятся с тренером и настроят оборудование под себя, состоится 29 мая.

Узнать подробности можно в официальной группе фонда «Старшее поколение» во ВКонтакте.


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

