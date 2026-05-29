Алла Шишкина расскажет бизнесменам в Тюмени, как сохранять ресурс для достижения целей

В Тюмени 29 мая пройдет масштабный форум «День предпринимателя – 2026. Мой бизнес. Герои нашего времени». Одним из спикеров станет трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, лектор Российского общества «Знание» Алла Шишкина. Спортсменка примет участие в пленарной сессии «Горизонт 2036: трансформация экономики и новые возможности», которая начнется в 10:00 в ДК «Нефтяник».

Вопросы стратегического развития на форуме обсудят заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, губернатор Тюменской области Александр Моор и основатель международной группы «АТМ АЛЬЯНС» Денис Кучаев.

Во второй половине дня, в 14:00, в большом зале «Конторы пароходства» на площадке «Капитаны бизнеса: личная энергия как актив» Алла Шишкина поделится правилами олимпийской чемпионки: как сохранять ресурс в спорте и жизни.

Участие трехкратной олимпийской чемпионки в форуме призвано вдохновить предпринимателей, показать, что принципы, работающие в большом спорте, применимы и в бизнесе: умение концентрироваться на цели, работать в команде, сохранять ресурс и преодолевать трудности.

Форум «День предпринимателя» – крупнейшее деловое событие года в Тюменской области. На сегодняшний день зарегистрировались более 1900 участников из 12 регионов России. На 15 площадках выступят около 30 спикеров, будет представлено более 30 инструментов роста бизнеса. Организаторами выступают правительство Тюменской области, Центр «Мой бизнес», Инвестиционное агентство, Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия», ТАРКИ. Генеральный партнер – ВТБ.