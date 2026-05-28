Население Тюменской области превысило 1 миллион 626 тысяч человек

Губернатор Александр Моор, выступая с отчетом о работе правительства за 2025 год перед депутатами областной Думы, назвал главным достижением рост населения.

«Нас уже свыше 1 миллиона 626 тысяч. Становится больше семей. Тюменская область – территория, привлекательная для жизни», – заявил глава региона.

В Тюменской области проживает более 270 тысяч семей с детьми, из них 40 тысяч – многодетные. Регион стабильно входит в десятку лидеров по суммарному коэффициенту рождаемости. В рамках нацпроекта «Семья» более 13 тысяч семей получили региональный материнский капитал при рождении первого, третьего и последующих детей. Свыше 15 тысяч многодетных малоимущих семей получили выплату на приобретение школьной и спортивной формы.

«Наша цель остаётся прежней – создавать все условия для повышения рождаемости и заботиться о здоровье жителей», – подчеркнул глава региона.

В 2025 году установлено 23 модульных ФАПа и врачебных амбулатории, завершено строительство поликлиники в поселке Богандинском, проведен капремонт на 13 объектах здравоохранения. В муниципальных округах открыто пять новых женских консультаций, для них закуплено 225 единиц современного оборудования. Ежегодно высокотехнологичную медицинскую помощь получают около 22 тысяч тюменцев. Важным событием стало открытие Регионального сосудистого центра в Ялуторовске на базе Областной больницы №23.

Также в 2025 году благоустроили свыше ста дворовых и общественных территорий в 16 муниципалитетах. Продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры через концессионные соглашения. Введена в эксплуатацию школа на 1100 мест в поселке Московском, три школы взамен деревянных в Уватском, Ярковском и Вагайском округах, два детских сада в Тюмени. Выполнен ремонт в 23 школах и 10 детских садах.