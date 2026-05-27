Врачи Ярково провели более 60 операций с использованием нового комплекса

В Тюменской области продолжается масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. Так, за последние пять месяцев в Областной больнице №24 (село Ярково) врачи провели более 60 операций с использованием нового мобильного эндохирургического комплекса, закупленного в рамках региональной программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Новый комплекс расширил возможности хирургов больницы. Он подходит для лапароскопических операций и других эндохирургических вмешательств. В состав оборудования входит модуль аргоноплазменной коагуляции, который помогает эффективно останавливать обширные кровотечения», – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Заведующий хирургическим отделением Расим Алибутаев отметил, что эндохирургический комплекс важен не только для врачей, но прежде всего для пациентов: «Благодаря лапароскопической операции и дополнительным функциям оборудования сам процесс оперативного вмешательства гораздо эффективнее, а восстановление пациента быстрее и комфортнее».

Приобретение такого оборудования стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работа по модернизации здравоохранения в регионе продолжается.