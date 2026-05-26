В июне тюменцев ждут около 50 уборок на берегах рек и озер

В Тюменской области продолжается всероссийская экологическая акция «Вода России». В июне 2026 года запланировано около 50 мероприятий по очистке берегов водных объектов в 14 муниципалитетах – от Казанского и Заводоуковского округов до Тобольска и Тюмени.

Субботники пройдут на озерах Большое в Казанском округе, Черемуховом в Бердюжском, Усово в Сладковском, на реках Вагай в Аромашевском районе, Тобол в Упоровском и Ярковском округах, Иртыш в Тобольске, Пышма и Тура в Тюменском округе, а также на других водных объектах региона.

К участию приглашают волонтерские группы, организации и всех неравнодушных жителей, сообщили в департаменте социального развития региона. Желающие могут как организовать собственные уборки, так и присоединиться к уже запланированным. Всю необходимую информацию можно найти на Геопортале Тюменской области в разделе «Экология».

Акция «Вода России» реализуется в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Ее главная цель – сохранить чистоту берегов и прибрежных территорий, воспитать бережное отношение к природе.