Госдума рассмотрит законопроекты о повышении пошлин для мигрантов

Госдума рассмотрит законопроекты, которые предусматривают повышение налоговых пошлин для мигрантов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Предлагаемые изменения предусматривают многократный рост платежей для иностранных граждан. Пошлина при оформлении российского гражданства может увеличиться в 12 раз — с 4 200 до 50 000 рублей.

При оформлении разрешения на временное проживание пошлину предлагают повысить в 8 раз — с 1 920 до 15 000 рублей. За оформление вида на жительство платеж может вырасти в 5 раз — с 6 000 до 30 000 рублей.

Также планируется установить пошлину 15 000 рублей за выдачу разрешения на привлечение каждого иностранного специалиста на работу.

По словам Вячеслава Володина, меры должны упорядочить миграционную сферу и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Прогнозный объем доходов оценивается в 15 млрд рублей ежегодно.

Сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся 10 законодательных инициатив по вопросам миграции. С 2024 года в этой сфере уже приняли 22 федеральных закона. Вячеслав Володин также заявлял, что любые административные правонарушения, включая нарушения правил общественного поведения, станут основанием для высылки мигрантов из России.