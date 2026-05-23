SpaceX провела тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship V3

Американская компания SpaceX провела тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, которую создают для марсианских и лунных миссий. Старт состоялся с космодрома Бока-Чика, сообщает «Коммерсантъ».

В компании сообщили, что 12-й испытательный полет стал дебютом нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy с усовершенствованными двигателями Raptor.

Модификация Starship V3 стала крупнейшей и самой мощной ракетой в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy вдвое превосходит по мощности тяги лунную систему SLS от NASA.

SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы в последний момент пуск перенесли на сутки.

План полета был рассчитан на 65 минут. После разделения ступеней тяжелый ускоритель совершил посадку в Мексиканском заливе, а корабль Starship, сделав неполный виток вокруг Земли, приводнился в Индийском океане к северо-западу от Австралии.

Из 11 предыдущих испытаний системы шесть признали успешными. Как отмечает The Wall Street Journal, глава SpaceX Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца текущего года.