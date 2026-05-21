Более 190 тысяч жителей Тюменской области старшего поколения участвуют в программе активного долголетия

Тюменская область заняла третье место в рейтинге Минтруда России по итогам 2025 года по вовлеченности пенсионеров в программу «Активное долголетие». Всего в регионе в ней участвуют более 190 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Семья».

В Тюменской области пенсионеры могут бесплатно посещать спортивные секции, осваивать компьютерную грамотность, участвовать в творческих мастер-классах и экскурсиях. Для тех, кто хочет помогать другим, действует движение «серебряных» волонтеров – в него входят более восьми тысяч человек. Они занимаются наставничеством, помогают в больницах, участвуют в экологических акциях.

Особой популярностью пользуется проект «Бабушкин воркаут. Продлёнка». Совместно с филиалом Российского союза боевых искусств для пенсионеров проводят занятия по спортивным единоборствам и оздоровительной гимнастике, адаптированные для людей старшего возраста.

Программа «Активное долголетие» работает во всех муниципальных округах региона. В 2026 году ее планируют расширить – добавится больше спортивных направлений и образовательных курсов.