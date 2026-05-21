Рособрнадзор изменил ЕГЭ на 80% с 2013 года и готовит новые доработки

Единый государственный экзамен с 2013 года изменился примерно на 80% — и по содержанию, и по подходам к проведению. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

По его словам, изменения в ЕГЭ вносят потому, что система должна идти в ногу со временем, даже если новые решения вызывают недовольство. Рособрнадзор продолжает дорабатывать механизмы и процедуры экзамена.

«У нас будут и дальше изменения. Мы должны все время идти в ногу со временем. Если мы останавливаемся, то мы накопительно придем к тому, что снова будет взрыв недовольства..., мы снова придем в какую-то кризисную ситуацию, похожую на 13-й год», — считает Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора также заявил, что ЕГЭ нужен ребрендинг, поскольку экзамен «впитал стереотипы». По мнению Анзора Музаева, чаще всего такие представления есть у тех, кто сам не участвовал в процедуре экзамена.

В этом году ЕГЭ в России начнется 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня пройдут резервные дни. 8 и 9 июля выпускники смогут по желанию пересдать один из предметов. Рособрнадзор также изучает возможность использования искусственного интеллекта для проверки ЕГЭ.