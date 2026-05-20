95% массовых социально значимых услуг тюменцы получают в электронном виде

Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге руководителей цифровой трансформации по итогам 2025/2026 года. Итоги были озвучены заместителем председателя правительства РФ – руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко на конференции ЦИПР 2026 в Нижнем Новгороде. Уровень выполнения ключевых показателей в регионе достиг 93,75%.

Работа оценивалась по 32 показателям, объединенным в 10 групп: госуслуги и жизненные ситуации, искусственный интеллект, работа в мессенджере МАКС, импортозамещение, информационная безопасность, цифровизация регионов, поддержка отрасли и кадры, инфраструктура и другие.

«Цифровая трансформация региона напрямую способствует повышению комфорта жизни наших граждан. По 14 показателям рейтинга область демонстрирует высокие результаты. Так, 95,16% массовых социально значимых услуг жители получают в электронном виде через портал Госуслуг. Электронным документооборотом охвачены все региональные и муниципальные организации», – отметил заместитель губернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

Доля российского программного обеспечения в органах власти Тюменской области превысила 96%, а все информационные системы в полном объеме обеспечены необходимой IT-инфраструктурой. Широкополосный интернет есть в каждом социально значимом объекте региона. Во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования созданы Wi-Fi-сети и организовано видеонаблюдение за входными группами.

Напомним, что ранее Тюменская область также вошла в тройку лидеров по внедрению доверенного искусственного интеллекта, а в органах власти региона доля отечественного ПО достигла 98%.