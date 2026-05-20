В Сладковском округе работала бригада высококвалифицированных специалистов из Тюмени

В Сладковском округе завершила работу мобильная бригада высококвалифицированных специалистов из Тюмени. С 12 по 17 мая в рамках проекта «Здоровое село» врачи осмотрели более 1,45 тысячи жителей, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По итогам обследований медики выявили 102 заболевания. Среди них – 10 подозрений на злокачественные новообразования и 16 болезней эндокринной системы. На дообследование направили 122 человека, на коронароангиографию – 15. У одного пациента выявлены показания для оказания высокотехнологичной помощи по кардиологическому профилю.

Особое внимание уделили маломобильным пациентам – 77 человек осмотрели на дому. Врачи также провели 658 флюорографий, 73 маммографии и 179 УЗИ-исследований для 146 пациентов.

«Выражаю слова благодарности за высокий уровень организации и проведения акции "Здоровое село". Благодаря слаженной работе жители отдаленных населенных пунктов получили доступ к квалифицированной медицинской помощи и скрининговым обследованиям», – отметила и.о. главного врача Сладковской районной больницы Виктория Ражева.

В рамках акции врачи также проверили здоровье участника специальной военной операции и 73 членов семей бойцов.

Напомним, что ранее в рамках проекта «Здоровое село» мобильные бригады работали в Аромашевском округе, где осмотрели более 1,7 тысячи жителей и выявили 109 заболеваний, включая 8 подозрений на злокачественные новообразования.