В Ялуторовске построят цех по производству глазированных сырков за 3,8 миллиарда рублей

В Ялуторовске дан старт строительству нового цеха по производству глазированных сырков. Проект реализует компания «Логика молока» на базе Ялуторовского молочного комбината, которому в этом году исполнилось 90 лет. Объем инвестиций в новое производство составит 3,8 миллиарда рублей, проектная мощность – 10,5 тысячи тонн продукции в год. Всего же инвестор планирует вложить в модернизацию комбината 6,2 миллиарда рублей.

Губернатор Александр Моор посетил предприятие, осмотрел производственные цеха и обсудил с генеральным директором компании Якубом Закриевым перспективы развития.

Сегодня предприятие входит в число лидеров производства молочных продуктов в Тюменской области. Его продукция пользуется спросом не только в России, но и за рубежом – в странах Центральной Азии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Комбинат способен перерабатывать около 1 тысячи тонн сырого молока в сутки.

«Агропромышленный комплекс и производство продуктов питания входят в число важнейших отраслей экономики региона. Правительство Тюменской области продолжит поддерживать инвестиционные проекты в этой сфере», – подчеркнул Александр Моор.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».