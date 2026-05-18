Россиянам рассказали, ждать ли подорожания связи после решения Минцифры

В России впервые за 12 лет повысят государственные пошлины за использование телефонных номеров для операторов связи. Новые тарифы начнут действовать с 1 июня 2026 года. Об этом говорится в документе Минцифры, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно изменениям, госпошлина за один телефонный номер вырастет в два раза − с 50 до 100 рублей. Также подорожают и другие ресурсы нумерации. Например, пошлина за код идентификации сетей мобильной связи увеличится с 3,25 миллиона до 6,5 миллиона рублей.

Последний раз такие пошлины повышали в 2014 году. Тогда стоимость одного номера выросла с 20 до 50 рублей.

Как пояснил РБК гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров, сейчас у операторов уже выделено больше номеров, чем реально требуется рынку.

Повышение пошлин в первую очередь затронет тех операторов, у которых номера закончились, отметил он.

По его словам, куда сильнее на рынок связи влияют другие факторы − рост обязательных сборов, налоговая реформа и ужесточение условий работы.

Директор по работе с операторами сервиса облачной телефонии «Новофон» Татьяна Шрамко рассказала изданию, что после появления информации о повышении пошлин операторы начали пересматривать планы закупки номеров. По ее словам, компании обычно закупают номера пакетами − от 500-1000 для старта в регионе и от 10 тысяч для дальнейшего развития. В таких объемах разница в стоимости становится уже существенной.

Эксперт отметила, что часть операторов может заранее закупить номера с запасом и позже предлагать акции для привлечения абонентов. Другие компании, наоборот, могут попытаться переложить дополнительные расходы на клиентов.

При этом ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин считает, что изменения вряд ли серьезно скажутся на пользователях. Об этом сообщает «Российская газета». По его словам, максимум возможен небольшой рост стоимости SIM-карт при подключении нового номера. Сейчас оформление SIM-карты в среднем стоит около 100 рублей.

Эксперты также отмечают, что конкуренция на российском рынке мобильной связи остается высокой, поэтому операторы стараются избегать заметного повышения цен для абонентов.