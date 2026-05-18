Представители бизнеса и власти обсудили в Тобольске создание совместных турмаршрутов

В Тобольске состоялась межрегиональная встреча Комитета по предпринимательству в сфере туризма Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области». Мероприятие объединило представителей бизнеса и власти из Тюмени, Тобольска, Тобольского района и Курганской области. Главная цель – развитие внутреннего и въездного туризма, формирование межрегиональных маршрутов и создание новых туристических продуктов.

Участники презентовали туристический потенциал Тюменской и Курганской областей, а также города Тобольска.

Президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева подчеркнула, что Тобольск – жемчужина Сибири, город с уникальной историей. «Такие встречи крайне важны: они позволяют предпринимателям находить партнеров, формировать совместные продукты и масштабировать бизнес. Мы создаем экосистему, в которой предприниматели могут получить комплексную поддержку и вывести свои проекты на федеральный уровень», – сказала она.

В программу встречи вошли деловая игра «Формирование нового туристического продукта», нетворкинг-сессия, экскурсия на туристические объекты – санаторий «Веда», горячий источник «Шестакова», а также прогулка по Тобольскому Кремлю с посещением «Мануфактуры шоколада Дарьи Егоровой».

Ранее в Тюменской области уже прошла стратегическая сессия с участием представителей туриндустрии, на которой обсуждалось создание регионального туристического бренда и привлечение инвестиций в отрасль. По итогам 2025 года Тюменскую область посетили более четырех миллионов туристов.