Тюменская области и Казахстан договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым провела переговоры с руководством Министерства энергетики Казахстана, национальной нефтяной компанией и Основной газовой компанией республики.

«В центре внимания обсуждение вопросов консолидации усилий научных организаций Республики Казахстан и Тюменской области для решения задач топливно-энергетического комплекса, углубление сотрудничества в этом направлении», – сообщил заместитель губернатора.

Команда региона представила модель Нефтегазового кластера, а также договорилась об участии казахстанских предприятий в Промышленно-энергетическом форуме TNF, который пройдет в Тюмени 14-17 сентября.

«Визит делегации нашего региона – часть системной работы по развитию сотрудничества между Тюменской областью и Республикой Казахстан. Наш регион исторически очень тесно связан с Казахстаном. Сегодня мы не просто продолжаем сотрудничество, мы его углубляем и развиваем», – отметил Андрей Пантелеев.

Особое внимание уделили использованию научно-технологической инфраструктуры будущего Межуниверситетского кампуса для проведения совместных исследований в области ТЭК и подготовки кадров.