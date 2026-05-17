Из-за жары жителям Тюменской области запретили посещать леса

В Тюменской области до 8 июня продлен запрет на посещение лесов в рамках действующего особого противопожарного режима. Также под запретом остаются сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ и использование пиротехники.

«В регионе устанавливается по-настоящему летняя погода – это повышает риск возгораний. Происходят они, к сожалению, главным образом по вине человека. Поэтому запрещающие меры необходимы, чтобы защитить наши леса и населенные пункты от огня», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ограничения ввели еще 28 апреля из-за аномально теплой погоды и быстрого таяния снега. И опасения властей оправдались: за апрель в регионе произошло 17 лесных пожаров на общей площади почти 95 гектаров. Для сравнения – за аналогичный период прошлого года зафиксировали всего один пожар. В департаменте лесного комплекса пояснили, что рост числа возгораний связан с установившейся сухой и ветреной погодой.

Для защиты лесов в регионе развернута мощная группировка: более 2,6 тысячи человек и свыше 1,3 тысячи единиц техники. Мониторингом лесов занимаются система «Лесохранитель», которая охватывает 78% территории, и беспилотники.

Губернатор призвал земляков к сознательности: «Только вместе мы сможем сохранить наше природное богатство и не допустить пожаров». За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.