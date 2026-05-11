Представители тюменского строительно-индустриального кластера расширяют сотрудничество с китайскими партнерами

Делегация тюменских компаний, входящих в строительно-индустриальный кластер, находится с деловым визитом в Китае. В центре внимания – обмен опытом по строительству модульных и быстровозводимых домов, а также производству комплектующих для стройматериалов, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Первым этапом поездки стало посещение международной строительной выставки CIHIE-2026 в Гуанчжоу. Это крупнейшая в Китае выставка в сфере модульного и быстровозводимого домостроения, которая ежегодно собирает сотни производителей и тысячи специалистов со всего мира. Делегаты провели ряд деловых переговоров, изучили новейшие технологии и наметили направления для сотрудничества.

Далее работа продолжилась в городе Циндао, где у тюменского кластера уже есть свое представительство – оно открыто в Российско-Китайском центре делового сотрудничества «ШОС – Будущее» в пилотной зоне «Китай – ШОС». Эта площадка позволяет тюменским компаниям продвигать свою продукцию на китайский рынок и находить надежных партнеров.

Напомним, что строительно-индустриальный кластер Тюменской области активно развивает международные связи. За два года работы открыты взаимные представительства в Китае и Казахстане. В планах – создание представительств в семи российских городах . Продукция тюменских предприятий уже поставляется в Хабаровский край, Крым, а также за рубеж.

Визит организован в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».