В Ишиме бывший заключенный получил работу на металлообрабатывающем предприятии благодаря поддержке Кадрового центра

В Тюменской области предприятиям, которые берут на работу людей из социально незащищенных групп, оказывают реальную финансовую поддержку. Компенсацию части расходов на оплату труда могут получить работодатели, трудоустроившие инвалидов, ветеранов боевых действий, военнослужащих, одиноких родителей, граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и других категорий. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения.

Мера стала возможной благодаря федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

«В компании «Евро-Трейд» при поддержке специалистов Кадрового центра «Работа России» по городу Ишиму и району было создано рабочее место для мужчины, который недавно освободился из учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы. Теперь он занимается изготовлением изделий из металла», – привели пример в департаменте.

Трудоустройство граждан особых категорий позволяет компаниям получить финансовую поддержку из бюджета Социального фонда России. Это снижает расходы на оплату труда и помогает увереннее планировать развитие команды.

Узнать об условиях участия в национальном проекте можно на интерактивном портале службы занятости Тюменской области. За консультациями можно обратиться в отделения Кадрового центра «Работа России» в регионе.