Около 20 машин с портретами героев прошли по центральным улицам Тюмени

В Тюмени состоялась памятная акция «Бессмертный автополк». Около 20 машин с фотографиями участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла проехали по центральным улицам города. Колонна отправилась к мемориалу Вечный огонь, где участники возложили цветы, а затем к Площади памяти, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Акцию поддержали сотрудники Росгвардии, Госавтоинспекции, представители СМИ и автошкол города. «Бессмертный автополк» также прошел в Вагайском округе, а в Нижнетавдинском округе планируется акция на воде – к проекту в День Победы присоединятся «моржи».

Всего «Бессмертный полк» в 2026 году проходит в смешанных форматах с 1 по 11 мая. Среди них – «Бессмертный полк на транспорте», «на одежде», «онлайн», «в социальных сетях», «на стадионе», а также «Стена памяти». Традиционное шествие состоится 9 Мая. Решение о его проведении в регионах принимают главы субъектов в зависимости от условий безопасности.

В 2025 году в Тюменской области на шествие «Бессмертного полка» вышли более 350 тысяч человек.