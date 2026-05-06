На улице Широтной в Тюмени начался ремонт

В Тюмени стартовал ремонт улицы Широтной – одной из самых загруженных магистралей города, где ежедневно проезжают более 20 тысяч машин. Работы начались после обращения местного жителя Низами Алиева. В марте на личном приеме, который проводился по поручению президента, он рассказал губернатору Александру Моору о глубоких колеях на дороге – особенно в районе Ткацкого проезда.

«В марте на личный приём, который проводился по поручению Президента, обратился Низами Алиев. Он рассказал о проблеме тюменских автомобилистов, часто проезжающих по улице Широтной в районе Ткацкого проезда. Дело в том, что там образовались колеи», – уточнил губернатор.

Глава региона поручил отремонтировать участок протяженностью 4,5 километра. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в этом году в Тюменской области планируют обновить более 100 километров дорог. Самые большие объемы – в Тюменском и Ишимском округах.

Напомним, в 2026 году в регионе также отремонтируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям. В порядок приведут участок Ожогино – Патрушево (800 метров), который ведет к Федеральному центру нейрохирургии и Областной клинической больнице №1. Кроме того, в нормативное состояние приведут 39 участков автодорог общей протяженностью более 97 километров.