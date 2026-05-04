Тюменская область отметила Первомай

В Тюменской филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Весны и Труда. Губернатор Александр Моор назвал Первомай символом уважения к труду – главной созидательной силе.

«В эти майские дни с особой гордостью мы вспоминаем подвиг старшего поколения. Признание заслуг наших земляков, их мужества, стойкости и преданности делу – это почетное звание «Город трудовой доблести», которого пять лет назад удостоена Тюмень», – отметил глава региона.

В день праздника губернатор вместе с ветеранами войны и труда, представителями общественности и школьниками возложил цветы к мемориалу «Город трудовой доблести». Он напомнил, что в военные годы в Тюмень эвакуировали около 30 заводов и фабрик. Сотни тысяч земляков работали в цехах, выпуская торпедные катера, мотоциклы, планеры, электроаппаратуру для танков и самолетов.

Глава региона также отметил, что сильная сторона региона – эффективная система социального партнерства. Работодатели и профсоюзы вместе с властями укрепляют социальную стабильность. Уже не первый год Тюменская область входит в число лидеров национального рейтинга качества жизни.

Праздничные мероприятия прошли во всех муниципалитетах. «Поздравляю с праздником всех, кто трудится ради общего блага. Вместе мы справимся с любыми трудностями!» – обратился к землякам Александр Моор.