В России в 2027 году запланировали 118 выходных и праздничных дней

В России в 2027 году ожидаются 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Об этом сообщает «Гарант». Минтруд уже представил проект правительственного постановления о переносе выходных, который должен сбалансировать рабочее время и периоды отдыха.

С учетом предложенного графика россиян ждут длинные новогодние каникулы — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Это будет 11 дней отдыха подряд.

Также в проекте предусмотрены трехдневные выходные с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, дважды в мае — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня. В ноябре россияне смогут отдыхать с 4 по 7 ноября, а 31 декабря 2027 года также станет выходным днем.

Для этого предлагается перенести выходной с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января — на пятницу 31 декабря, а с субботы 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

В публикации напоминается, что официальными нерабочими праздничными днями в России по Трудовому кодексу считаются новогодние каникулы, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября.

Предпраздничными днями в 2027 году должны стать 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. В эти даты продолжительность рабочего дня сократят на один час.