В Тобольске, Омутинском и Тюменском округах начали ремонтировать дороги

В Тюменской области начался ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Бригады вышли на объекты в Тобольске, Омутинском и Тюменском округах, сообщили в Главном управлении Тюменской области.

Подрядчику на автодороге Тобольск – Нефтехимический комбинат предстоит отремонтировать почти три километра полотна. В направлении Омутинское – Южно-Плетнево – Вагай – Тюмень – Ишим – Омск обновят участок длиной более трех километров. Также ремонту подлежит почти два километра подъезда к Тюмени на трассе Курган – Тюмень.

«Основной подрядчик – АО «ТОДЭП». На объектах приступили к работе в разное время. В первую очередь фрезеруют, затем начнутся все остальные виды работ. Срок выполнения ремонта по контрактам – до 1 ноября 2026 года», – рассказал главный специалист отдела по ремонту и содержанию автодорог областного Управления автомобильных дорог Андрей Малышкин.

Всего в 2026 году в регионе планируется привести в нормативное состояние 39 участков автодорог общей протяженностью более 97 километров.

Напомним, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Тюменской области также ремонтируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям. В этом году в порядок приведут участок Ожогино – Патрушево (800 метров), который ведет к Федеральному центру нейрохирургии и Областной клинической больнице №1, а также 4,5 километра улицы Широтной в Тюмени, ведущей к поликлинике №17.